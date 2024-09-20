В Киеве уровень загрязнения воздуха снижается, но пока не во всех частях города

В северной части города наблюдается улучшение качества воздуха.

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В северной части столицы наблюдается улучшение состояния качества воздуха, но горожанам рекомендуют до полной нормализации ситуации во всем городе соблюдать рекомендации. В частности, отмечается, что в южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась.

«В настоящее время наблюдаем снижение уровня загрязнения воздуха в северной части города ориентировочно на 20% от утренних показателей. К сожалению, в южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась. В целом концентрация частиц пыли, которая является основным загрязнителем в городе, в пять раз превышает норму», – отметил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Врач-пульмонологиня Анна Аникеева отметила, что для уменьшения негативного влияния на состояние здоровья необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Отдавать предпочтение закрытым помещениям с вентиляцией, оснащенной HEPA-фильтрами;

держать окна закрытыми;

по возможности включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;

воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе, а потренироваться дома;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Также в КГГА призвали киевлян, по возможности, сегодня отказаться от пользования собственным автотранспортом, вместо этого отдать предпочтение общественному. Поскольку более 80% выбросов загрязняющих веществ в городе – это выбросы от передвижных источников

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