В Киеве уровень загрязнения воздуха снижается, но пока не во всех частях города

В северной части столицы наблюдается улучшение состояния качества воздуха, но горожанам рекомендуют до полной нормализации ситуации во всем городе соблюдать рекомендации. В частности, отмечается, что в южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась.
«В настоящее время наблюдаем снижение уровня загрязнения воздуха в северной части города ориентировочно на 20% от утренних показателей. К сожалению, в южной и юго-восточной частях города ситуация пока не нормализовалась. В целом концентрация частиц пыли, которая является основным загрязнителем в городе, в пять раз превышает норму», – отметил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
Врач-пульмонологиня Анна Аникеева отметила, что для уменьшения негативного влияния на состояние здоровья необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Также в КГГА призвали киевлян, по возможности, сегодня отказаться от пользования собственным автотранспортом, вместо этого отдать предпочтение общественному. Поскольку более 80% выбросов загрязняющих веществ в городе – это выбросы от передвижных источников
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