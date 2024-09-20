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Украина получит кредит 35 млрд евро из 50 млрд обещанных G7 – Урсула фон дер Ляйен объяснила, что с долей США

14:22, 20 сентября 2024
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 35 млрд евро из обещанных G7 50 млрд это вклад именно от ЕС, а другие участники, как она надеется, присоединятся позже.
Украина получит кредит 35 млрд евро из 50 млрд обещанных G7 – Урсула фон дер Ляйен объяснила, что с долей США
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Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве 20 сентября, которая проводилась вместе с Президентом Владимиром Зеленским.

«Это большой шаг вперед. Мы верим, что этот заем мы передадим очень быстро. Этот заем пойдет прямо в украинский бюджет. Вы будете решать, как лучше использовать средства, обеспечивая максимальную гибкость для удовлетворения ваших потребностей», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, впоследствии стало известно, что Европейский Союз планирует задействовать другой план «Б», и предоставить Украине средства в виде кредитов до конца 2024 года, независимо от участия США. В свою очередь, иностранные медиа сообщали, что США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов от обслуживания кредита, потребовали гарантий, обеспечивающих длительное замораживание активов рф.

«Мы сейчас делаем наш взнос в размере 35 млрд. Я абсолютно уверена, что другие также присоединятся и внесут свой вклад», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что такой план был выбран, потому что партнеры должны «быть быстрыми, потому что срочность потребностей понятна».

«Этот шаг позволяет нам запустить соответствующие процедуры, потому что Европарламент и совет также вовлечены в этот процесс, чтобы сделать это до конца года», - отметила президент ЕК, отвечая на вопрос, что с долей США.

Впрочем, пока недостаточно ясно, будут ли эти средства выделяться на безвозвратной основе, как планировали G7. Если это будет так, то долг Украины по такому «кредиту» увеличиваться не будет, и эти средства не будут нуждаться в возврате. Если же это будет носить характер именно ссуды, то Украине впоследствии придется возвращать долг.

По словам Президента Украины, средства от ЕС пойдут на энергетику, защиту, бомбоубежища для детских садов и школ, оружие отечественного производства, прежде всего дроны.

Также глава Еврокомиссии подчеркнула восхищение тем, как Украина проводит реформы во время войны.

Напомним, ранее The New York Times отмечало, что американские и европейские официальные лица стремятся завершить договоренности к концу года, особенно в контексте приближающихся президентских выборов в США. Если Дональд Трамп одержит победу, поддержка Украины может ослабнуть, что делает этот кредит критически важным.

Основной проблемой являются разные правовые системы США и Европы. В ЕС сохраняется большая часть российских активов и закон требует пересматривать санкции каждые полгода, что создает риски для предоставления долгосрочного кредита. Некоторые европейские официальные лица предлагали продлить период санкций до 12 или 36 месяцев. В то же время Венгрия выступила против продления санкционного периода, желая дождаться результатов выборов в США.

Автор: Наталя Мамченко 

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Украина получит кредит 35 млрд евро из 50 млрд обещанных G7 – Урсула фон дер Ляйен объяснила, что с долей США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 35 млрд евро из обещанных G7 50 млрд это вклад именно от ЕС, а другие участники, как она надеется, присоединятся позже.

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