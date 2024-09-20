Україна отримає позику 35 млрд євро з 50 млрд обіцяних G7 – Урсула фон дер Ляєн пояснила, що з часткою США

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що 35 млрд євро з обіцяних G7 50 млрд це внесок саме від ЄС, а інші учасники, як вона сподівається, долучаться пізніше.

Європейська комісія ухвалила рішення надати Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції у Києві 20 вересня, яка проводилася разом з Президентом Володимиром Зеленський.

«Це великий крок вперед. Ми віримо, що цю позику ми передамо дуже швидко. Ця позика піде прямо до українського бюджету. Ви вирішуватимете, як краще використовувати кошти, забезпечуючи максимальну гнучкість для задоволення ваших потреб» - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, згодом стало відомо, що Європейський Союз планує задіяти інший план «Б», і надати Україні кошти у вигляді кредитів до кінця 2024 року, незалежно від участі США. В свою чергу, іноземні медіа повідомляли, що США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів рф.

«Ми наразі робимо наш внесок в розмірі 35 млрд. Я абсолютно впевнена, що інші також долучаться і зроблять свій внесок», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що такий план було обрано, бо партнери наразі мають «бути швидкими, бо нагальність потреб зрозуміла».

«Цей крок дозволяє нам запустити відповідні процедури, бо Європарламент та рада також залучені до цього процесу, щоб зробити це до кінця року» - зазначила президент ЄК, відповідаючи на питання, що з часткою США.

Втім, поки не досить чітко зрозуміло, чи будуть ці кошти мали виділятися на безповоротній основі, як планували G7. Якщо це буде так, то борг України за таким «кредитом» збільшуватися не буде, і ці кошти не потребуватимуть повернення. Якщо ж це буде носити характер саме позики, то Україні згодом доведеться повертати борг.

За словами Президента України, кошти від ЄС підуть на енергетику, на захист, на бомбосховища для дитячих садочків та шкіл, на зброю вітчизняного виробництва, передусім дрони.

Також голова Єврокомісії підкреслила захоплення тим, як Україна проводить реформи під час війни.

Нагадаємо, раніше The New York Times зазначало, що американські та європейські офіційні особи прагнуть завершити домовленості до кінця року, особливо в контексті наближення президентських виборів у США. Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу, підтримка України може ослабнути, що робить цей кредит критично важливим.

Основною проблемою є різні правові системи США та Європи. У ЄС зберігається більша частина російських активів, і закон вимагає переглядати санкції кожні півроку, що створює ризики для надання довгострокового кредиту. Деякі європейські офіційні особи пропонували продовжити період санкцій до 12 або 36 місяців. Водночас Угорщина виступила проти подовження санкційного періоду, бажаючи дочекатися результатів виборів у США.

Автор: Наталя Мамченко

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