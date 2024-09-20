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У Пентагоні відповіли, чи «згорять» передбачені для України 5,8 млрд доларів після 30 вересня

14:21, 20 вересня 2024
Пентагон не може надавати Україні військову допомогу зараз, оскільки нема чим відновити запаси, необхідні для підтримки рівня власної боєздатності.
У Пентагоні відповіли, чи «згорять» передбачені для України 5,8 млрд доларів після 30 вересня
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Міністерство оборони США використає «кожен цент» з тих коштів, які доступні для допомоги України. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Голос Америки».

Мова йде про $5,8 млрд з програми президентських повноважень PDA, завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до цієї суми після закінчення бюджетного року (30 вересня 2024 року), якщо не продовжити повноваження президента.

«Ми плануємо використати виділену суму», – сказала Сінгх.

Також вона додала, що що адміністрація разом з Конгресом зараз працює над продовженням необхідних повноважень.

«Ми маємо твердий намір використати кожен долар і кожен цент з цих повноважень», – сказала Сінгх.

При цьому вона додала, що важливо мати необхідну кількість озброєння на складах США.

«Проблема також полягає в тому, що ми не можемо надавати пакети допомоги не маючи необхідного озброєння на наших складах. Це те, над чим ми також працюємо. І я нагадаю вам, що протягом шести місяців, поки у нас не було додаткового фінансування, ми не могли поповнити наші склади. Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес розширив ці повноваження, щоб ми могли і надалі надавати пакети озброєнь», – додала заступниця речника Пентагону.

Однак США можуть піти іншим шляхом. Білий дім може самм сповістити Конгрес про намір використати цю суму. Сабріна Сінгх відповіла, що саме зараз представники адміністрації працюють над цим питанням разом з Конгресом.

«У Конгресі є двопартійна згода про те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. Ви бачите це в обох партіях. Тож я думаю, що є згода про те, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Ми зараз працюємо з Конгресом. Коли я матиму чим поділитись більше, я це зроблю», – додала вона.

Водночас на запитання, чому Пентагон досі не використав усю доступну суму, Сінгх відповіла, що справа також у наявності необхідного обладнання на складах Міноборони США.

«Якщо у нас чогось немає на полицях, ми не можемо просто надіслати це. І частково через це ви бачили різні розміри цих пакетів, але вони дозовані. Вони складені таким чином, бо в такий спосіб українці теж отримують деякі з цих засобів. Це також допомагає їм обробити їх, доставити на передову чи куди їм потрібно. Це система, яка була запроваджена ще на початку. Якщо ви просто скинете купу речей і засобів на поле бою, це також не допоможе. Тож ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили разом з українцями», – відповіла заступниця речника Міноборони США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація президента США Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії президентських повноважень для скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 2025 року. Це зробить доступними для України приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня. 

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