Гірше, ніж в Калькутті – Київ посів друге місце в світі за брудним повітрям

Столиця України увійшла в п’ятірку найбільш забруднених міст у світі. Станом на 09:45 Київ опинився на першому місці світового антирейтингу по забрудненості повітря. До 10:30 Київ посунувся на друге місце за рейтингом IQ Air. До 10:30 Київ посунувся на друге місце за рейтингом IQ Air за Каїром в Єгипті та перед Кіншасою, столицею Конго. Далі в антирейтингу йдуть Калькутта в Індії та Дака в Бангладеші.
Як раніше повідомлялося, у Києві тимчасово погіршився стан повітря, через що мешканців закликають обмежити тривале перебування на вулиці та утриматися від провітрювання приміщень.
За попередніми даними, причиною забруднення повітря є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі.
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