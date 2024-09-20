Гірше, ніж в Калькутті – Київ посів друге місце в світі за брудним повітрям

Київ випереджає Калькутту в Індії за критичністю забруднення повітря.

Столиця України увійшла в п’ятірку найбільш забруднених міст у світі. Станом на 09:45 Київ опинився на першому місці світового антирейтингу по забрудненості повітря. До 10:30 Київ посунувся на друге місце за рейтингом IQ Air. До 10:30 Київ посунувся на друге місце за рейтингом IQ Air за Каїром в Єгипті та перед Кіншасою, столицею Конго. Далі в антирейтингу йдуть Калькутта в Індії та Дака в Бангладеші.

Як раніше повідомлялося, у Києві тимчасово погіршився стан повітря, через що мешканців закликають обмежити тривале перебування на вулиці та утриматися від провітрювання приміщень.

За попередніми даними, причиною забруднення повітря є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі.

У КМДА киянам рекомендують:

тримати вікна закритими;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

вживати багато води;

за можливості користуватися очищувачами повітря на максимальному режимі.

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