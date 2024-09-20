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У Києві рівень забруднення повітря знижується, але поки не у всіх частинах міста

14:34, 20 вересня 2024
У північній частині міста спостерігається покращення стану якості повітря.
У Києві рівень забруднення повітря знижується, але поки не у всіх частинах міста
Ілюстрація
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У північній частині столиці спостерігається покращення стану якості повітря, але містянам рекомендують до повної нормалізації ситуації в усьому місті дотримуватися рекомендацій. Зокрема, зазначається, що у південній і південно-східній частинах міста ситуація поки не нормалізувалась.

«Наразі спостерігаємо зниження рівня забруднення повітря в північній частині міста орієнтовно на 20% від ранкових показників. На жаль, у південній і південно-східній частинах міста ситуація поки не нормалізувалась. Загалом концентрація частинок пилу, який наразі є основним забруднювачем у місті, в п'ять разів перевищує норму», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Лікарка-пульмонологиня Анна Анікєєва зазначила, що для зменшення негативного впливу на стан здоров’я необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Віддавати перевагу закритим приміщенням з вентиляцією, що оснащена HEPA-фільтрами;
  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;
  • утриматися від занять спортом на відкритому повітрі, а потренуватися вдома;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Також у КМДА закликали киян, за можливості, сьогодні відмовитися від користування власним автотранспортом, натомість віддати перевагу громадському. Оскільки понад 80% викидів забруднюючих речовин у місті – це викиди від пересувних джерел.

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