НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка

Майно Вітюка не перевищує встановлені законом межі, перевірка завершена, – результати перевірки НАЗК.

Джерело фото: detector.media

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка та не виявило ознак незаконного збагачення. Про це йдеться у відповіді агентства на запит журналістів «Слідства. Інфо».

Перевірку, пов’язану з моніторингом способу життя Вітюка, завершили 10 вересня. За результатами, не було виявлено невідповідностей між рівнем життя ексчиновника та його майновим станом і задекларованими доходами.

У НАЗК пояснили, що вартість майна Вітюка і його сім'ї не перевищує встановлену законом межу, яка б свідчила про можливе незаконне збагачення. За законом, активи можуть бути визнані необґрунтованими, якщо їх вартість перевищує прожитковий мінімум у 500 разів і більше.

Нагадаємо, у квітні журналісти «Слідства. Інфо» оприлюднили розслідування про елітну нерухомість вартістю понад 25,5 мільйонів гривень, яку оформили на дружину та матір Вітюка. Після цього представники територіального центру комплектування (ТЦК) намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату, який працював над розслідуванням. Дії ТЦК нібито координувалися представниками департаменту, яким керує Вітюк.

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