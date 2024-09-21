На Рівненщині викрадений мотоцикл поліція знайшла у сіннику

Двоколісний транспорт сховали у сіннику.

У Рівненській області правоохоронці знайшли викрадений мотоцикл у сіннику. Як повідомили у поліції, до них звернувся 39-річний житель села Борове з повідомленням про те, що невідома особа викрала мотоцикл «Kinlon», який він лишив на вулиці поблизу свого господарства.

Працівникам карного розшуку вдалося встановити особу, яка може бути причетна до злочину. Як зазначають у поліції, 21-річний місцевий мешканець у скоєному зізнався та показав місце, де заховав двоколісний — у сіннику односельчанина.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 КК України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру.

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