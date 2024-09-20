В Пенсионном фонде сообщают, что право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего имеют нетрудоспособные лица, имеющие на день смерти потерпевшего право на получение от него содержания, а также ребенок, родившийся в течение не более десятимесячного срока после смерти.

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области объясняет, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего на производстве.

Отмечается, что право на получение ежемесячных страховых выплат при смерти потерпевшего имеют нетрудоспособные лица, которые на день смерти потерпевшего имели право на получение от него содержания, а также ребенок, который родился в течение не более десятимесячного срока после смерти потерпевшего.

Такими нетрудоспособными лицами являются:

дети, не достигшие 18 лет;

совершеннолетние дети, являющиеся соискателями образования по дневной форме обучения — до окончания ими обучения, но не дольше достижения 23 лет, или признанные лицами с инвалидностью с детства;

лица, достигшие пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если они не работают;

лица с инвалидностью - члены семьи потерпевшего на время инвалидности.

Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также супруга (муж) или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками потерпевшего, не достигшими восьмилетнего возраста (статья 35 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

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