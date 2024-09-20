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Нардеп Камельчук выходит из партии «Слуга народа» из-за переименования Червонограда

15:27, 20 сентября 2024
Юрий Камельчук заявил, что переименование Червонограда в Шептицкий – это «Акт десоветизации через колено».
Нардеп Камельчук выходит из партии «Слуга народа» из-за переименования Червонограда
Фото: rada.gov.ua
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Народный депутат Юрий Камельчук сообщил, что написав заявление о выходе из партии «Слуга народа» после голосования парламента о переименовании его родного города Червоноград на Шептицкий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

«Говорить о том, что Червоноград был оплотом советщины, не только катастрофически не верно, но и безответственно. Наш город всегда был источником протестных настроений и энергии перемен! В 2023 году процесс обсуждения смены названия города изначально проходил с нарушениями основ Конституции и человеческой логики. В 2024 году любые попытки моей общины изменить решение комитета завершались неудачей», - написав депутат.

По его словам, переименование Червонограда в Шептицкий – это «Акт десоветизации через колено».

Он отметил, что ему не разрешили выступить перед голосованием, а фракции договорились голосовать одной кнопкой за смену всех 328 населенных пунктов.

Также нардеп добавил, что не может согласиться с подобным отношением руководства партии «Слуга народа».

«Я выхожу из партии. Заявление уже написано и отправлено. Также слагаю из себя полномочия члена совета Львовской областной партийной организации «Слуга народа». Во фракции продолжаю работать. Это позволит мне выполнять свои функции в Комитете энергетики и делегации ПАСЕ», - подытожил Юрий Камельчук.

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