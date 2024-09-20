На Прикарпатті судитимуть начальницю поштового відділення, яка сплачувала свої кредити коштами пошти

Начальниця поштового відділення заволоділа понад 128 000 гривень, більшість з яких переказала для погашення кредитної заборгованості.

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На Прикарпатті судитимуть начальницю відділення поштового зв’язку, яка сплачувала свої кредити коштами пошти. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачена, маючи доступ до автоматизованої системи Укрпошти, у 2023 році незаконно заволоділа її безготівковими грошовими коштами, які використала на власні потреби.

Вона систематично використовувала автоматизовану систему для поповнення через термінал своєї банківської картки безготівковими коштами.

Таким чином начальниця поштового відділення заволоділа понад 128 тис. грн, більшість з яких переказала для погашення кредитної заборгованості.

Під час розслідування вона повністю відшкодувала завдані збитки.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділень поштового зв’язку за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 362 КК України).

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