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У Держпраці пояснили, для яких категорій працівників та у яких випадках передбачено обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця

00:05, 21 вересня 2024
У випадку звільнення працівників з підстав, які кваліфікуються як звільнення з ініціативи роботодавця, діють певні обмеження на звільнення окремих категорій працівників.
У Держпраці пояснили, для яких категорій працівників та у яких випадках передбачено обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця
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Державна служба з питань праці пояснила, для яких категорій працівників та у яких випадках передбачено обмеження на звільнення з ініціативи роботодавця.

У випадку звільнення працівників з підстав, які кваліфікуються як звільнення (розірвання трудового договору) з ініціативи роботодавця, діють певні обмеження на звільнення окремих категорій працівників.

Зокрема, частиною третьою статті 184 Кодексу законів про працю України передбачено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

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