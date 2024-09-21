На Київщині розікрали понад 300 000 грн на закупівлі асфальтобетонної суміші

Посадовець реалізував схему, яка передбачала закупівлю асфальтобетонної продукції за значно завищеними цінами.

Фото: Поліція Київської області

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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства, який підозрюється у зловживанні службовим становищем у понад 330 тисяч гривень.

Поліція Київської області нагадала, що посадовець Броварської міськради реалізував схему, яка передбачала закупівлю асфальтобетонної продукції за значно завищеними цінами.

Слідством встановлено, що 56-річний директор комунального підприємства зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із заздалегідь визначеним товариством про закупівлю асфальтобетонної суміші за завищеними цінами та провів оплати за вказаними закупівлями, чим спричинив для громади фінансові втрати.

Загальна сума збитків, завданих бюджету Броварській громаді становить понад 300 тисяч гривень.

У травні цього року зловмиснику повідомлено про підозру.

Згодом слідчі Броварського управління поліції Київщини скерували до суду матеріали відносно посадовця (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

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