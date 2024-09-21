Можно ли привлечь к ответственности предприятие, которое предоставляет услуги по трудоустройству и требует от гражданина комиссионные за свои услуги

Субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги по трудоустройству в Украине, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, можно ли привлечь к ответственности предприятие, которое предоставляет услуги по трудоустройству и требует от гражданина комиссионные за предоставленные услуги.

Да, можно. Согласно требованиям части второй статьи 37 Закона Украины "О занятости населения", субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги в трудоустройстве в Украине, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения. Оплата услуг по трудоустройству производится исключительно работодателем, которому предоставлены такие услуги.

Частью седьмой статьи 53 Закона Украины "О занятости населения" определено, что за нарушение требований вышеупомянутой статьи, взимается штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

Штраф налагается уполномоченным лицом Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.