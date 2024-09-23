У 12 апеляційних судах залишилося лише по одній колегії суддів для розгляду кримінальних справ – Вища рада правосуддя

В усіх загальних апеляційних судах залишилося 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження.

Одразу у 12 загальних апеляційних судах неможливо сформувати дві колегії для розгляду кримінальних справ.

Про це 20 вересня 2024 року під час Львівського форуму кримінальної юстиції повідомив заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов.

Представник Ради правосуддя зазначив, що у 12 апеляційних судах є лише одна колегія суддів, яка розглядає кримінальні справи.

Всього ж у загальних апеляційних судах наразі здійснюють правосуддя 170 суддів, які розглядають кримінальні провадження (за даними ВККС, в загальних апеляційних судах станом на вересень 2024 року всього здійснюють правосуддя 399 суддів).

У судах першої інстанції на розгляді кримінальних справ спеціалізуються 2 171 суддя (всього у судах першої інстанції загальної юрисдикції обліковується близько 2 830 суддів, не всі з яких мають повноваження для розгляду справ).

Відтак, на думку Дмитра Лук’янова, розмови про запровадження в судах тих чи інших додаткових видів спеціалізації, зокрема, з розгляду воєнних та військових кримінальних правопорушень, наразі недоцільні, оскільки нові категорії справ фактично нікому буде розглядати.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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