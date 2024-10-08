Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения президентских выборов в США

Венгрия временно блокирует продление санкций ЕС и кредит для Украины до завершения выборов в США.

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Венгрия решила отложить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов до завершения президентских выборов в США, а также отсрочила продление санкций ЕС против России. Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», - отметил Варга.

Кредит для Украины был согласован лидерами G7 в июне и предусматривает использование замороженных активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. ЕС готов выделить 35 миллиардов евро для поддержки кредита, остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

Вашингтон также настаивает на продлении срока действия санкций ЕС против России с шести месяцев до трех лет, что необходимо для стабильного финансирования кредита. Окончательное решение по этим вопросам ожидается после выборов 5 ноября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украине не надо будет возвращать «кредит» 35 млрд евро от Еврокомиссии, который предоставляется за счет замороженных активов рф – Минфин.

Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, «кредит» Украине в 35 млрд евро за счет замороженных активов рф будет привязан к реформам.

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