Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения президентских выборов в США

16:20, 8 октября 2024
Венгрия временно блокирует продление санкций ЕС и кредит для Украины до завершения выборов в США.
Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения президентских выборов в США
Источник фото: m.censor.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Венгрия решила отложить окончательное решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов до завершения президентских выборов в США, а также отсрочила продление санкций ЕС против России. Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе», - отметил Варга.

Кредит для Украины был согласован лидерами G7 в июне и предусматривает использование замороженных активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. ЕС готов выделить 35 миллиардов евро для поддержки кредита, остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

Вашингтон также настаивает на продлении срока действия санкций ЕС против России с шести месяцев до трех лет, что необходимо для стабильного финансирования кредита. Окончательное решение по этим вопросам ожидается после выборов 5 ноября.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украине не надо будет возвращать «кредит» 35 млрд евро от Еврокомиссии, который предоставляется за счет замороженных активов рф – Минфин.

Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, «кредит» Украине в 35 млрд евро за счет замороженных активов рф будет привязан к реформам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС кредит

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляционные суды –  известны результаты за 8 октября

Максимальный балл получили 13 кандидатов, еще 7 претендентов не набрали проходной балл, а 5 не явились.

Верховная Рада безотлагательно поддержала законопроект об обеспечении военнослужащих-дезертиров, добровольно вернувшихся на службу

Военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

Верховная Рада доработает законопроект, которым предлагается дать дополнительное финансирование Государственной судебной администрации

Минфин указал, что расходы на содержание Государственной судебной администрации Украины ежегодно предусматриваются в государственном бюджете, поэтому направлять плату по результатам аукциона на финансирование расходов ГСА нет оснований.

Общественный совет международных экспертов по отбору судей ВАКС будет работать до весны 2026 года – парламент принял закон

Члены ГРМЕ будут иметь право полного доступа к материалам досье кандидатов на должность судьи ВАКС – Верховная Рада приняла закон.

Верховная Рада приняла правила выплат семьям пропавших без вести военнослужащих

Закон предусматривает, что порядок выплаты денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших без вести, устанавливается Кабмином.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя