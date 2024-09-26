«Кредит» Україні у 35 млрд євро за рахунок заморожених активів рф буде прив’язаний до реформ, — Роксолана Підласа

Умови реформ для надання Україні 35 млрд євро будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Україною і Єврокомісією.

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Для отримання 35 млрд євро від ЄС Україна повинна буде виконати низку реформ. Транші будуть надходити щоквартально разом з коштами Ukraine Facility. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, ці 35 млрд євро пообіцяла Україні під час свого нещодавнього візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона назвала це «кредитом», хоча у Міністерстві фінансів Україні зазначили, що насправді така допомога буде безповоротною.

«Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення» - підкреслили у Мінфіні.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, згодом стало відомо, що Європейський Союз планує задіяти інший план «Б», і надати Україні кошти у вигляді кредитів до кінця 2024 року, незалежно від участі США. В свою чергу, іноземні медіа повідомляли, що США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів рф. «Ми наразі робимо наш внесок в розмірі 35 млрд. Я абсолютно впевнена, що інші також долучаться і зроблять свій внесок», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

У той же час слід нагадати, що механізм Ukraine Facility передбачає ретельний нагляд аудиторами за тим, як Україна витрачає кошти. Якщо вони використовуватимуться нецільово – виплати можуть призупиняти.

Як будуть надавати «кредит»

Отже, Роксолана Підласа пояснила, яким чином будуть надавати цю фінансову допомогу.

«Читаємо пропозицію Єврокомісії щодо 35 млрд євро для України

Отже, в червні країни G7 оголосили про те, що нададуть Україні $50 млрд «безповоротної позички» (для нас – безповоротної, для них – позички), яка буде покрита прибутками від заморожених російських активів. Це 4-5 млрд євро в рік.

$50 млрд – це 45 млрд євро. 35 млрд євро з них надасть ЄС.

Як це буде, згідно пропозиції ЄК?

По-перше, 35 млрд євро – це додаткові гроші до вже запланованих в бюджеті 12,5 млрд євро від ЄС в рамках Ukraine Facility.

По-друге, 35 млрд євро від ЄС будуть макрофінансовою допомогою. Макрофіни ЄС – це пряма бюджетна допомога, яка тримала нас на плаву в 2022 і 2023 роках (всього вони надали 25.2 млрд євро за два роки в обмін на реформи). В цьому році на місце макрофінів заступив Ukraine Facility, по якому надійшло ще 12.2 млрд євро в бюджет.

За пропозицією ЄК, надання 35 млрд євро макрофінансової допомоги буде, як і раніше, прив’язане до умов щодо реформ, які будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Україною і ЄК.

Транші мають надходити щоквартально разом з коштами Ukraine Facility.

Усі транші мають надійти Україні до 31 грудня 2025 року (від себе тут додам, що це не означає, що всі 35 млрд євро потрібно буде витратити в 2025 році. Наша незакрита потреба на наступний рік – лише 23,3 млрд доларів, а в 2026, імовірно, набагато більша).

Крім цього, ЄС створить Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) – Механізм боргової кооперації для України (мій авторський переклад). ULCM буде обслуговувати (і виплачувати) не лише кредит ЄС, але і кредити інших країн G7, які надаються Україні в рамках «безповоротної позички» в $50 млрд. До речі, вона називається ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)» - пояснила голова Комітету.

Вона додала, що якщо читати уважно пропозицію Єврокомісії, то можна вичитати, що якщо інші країни захочуть дати більше грошей Україні, то ЄС дасть менше, щоб в результатів все одно вийшло $50 млрд.

Пропозиція має ще бути підтримана Європарламентом і Радою ЄС, але очікується, що це погодження відбудеться до кінця 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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