«Кредит» Украине в 35 млрд евро за счет замороженных активов рф будет привязан к реформам, — Роксолана Пидласа

Условия реформ для предоставления Украине 35 млрд евро будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

Источник фото: rfi.fr

Для получения 35 млрд евро от ЕС Украина должна будет выполнить ряд реформ. Транши должны поступать ежеквартально вместе с денежными средствами Ukraine Facility. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.

Напомним, эти 35 млрд евро пообещала Украине во время своего недавнего визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала это «кредитом», хотя в Министерстве финансов Украине отметили, что на самом деле такая помощь будет безвозвратной.

«Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение», - подчеркнули в Минфине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, впоследствии стало известно, что Европейский Союз планирует задействовать другой план Б, и предоставить Украине средства в виде кредитов до конца 2024 года, независимо от участия США. В свою очередь, иностранные медиа сообщали, что США, чтобы обеспечить стабильный поток доходов от обслуживания кредита, потребовали гарантий, обеспечивающих длительное замораживание активов россии. «Мы сейчас делаем наш взнос в размере 35 млрд. Я абсолютно уверена, что другие также присоединятся и внесут свой вклад», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, следует напомнить, что механизм Ukraine Facility предусматривает тщательный надзор аудиторами за тем, как Украина расходует средства. Если они будут использоваться нецелево – то выплаты могут приостанавливать.

Как будут предоставлять «кредит»

Итак, Роксолана Пидласа объяснила, каким образом будут оказывать эту финансовую помощь.

«Читаем предложение Еврокомиссии по 35 млрд евро для Украины

Итак, в июне страны G7 объявили о том, что предоставит Украине $50 млрд «безвозвратной ссуды» (для нас – безвозвратной, для них – ссуды), которая будет покрыта доходами от замороженных российских активов. Это 4-5 млрд евро в год.

$50 млрд – это 45 млрд евро. 35 млрд евро из них предоставит ЕС.

Как это будет согласно предложению ЕК?

Во-первых, 35 млрд евро – это дополнительные деньги к уже запланированным в бюджете 12,5 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Во-вторых, 35 млрд евро от ЕС будут макрофинансовой помощью. Макрофины ЕС – это прямая бюджетная помощь, которая держала нас на плаву в 2022 и 2023 годах (всего они предоставили 25.2 млрд евро за два года в обмен на реформы). В этом году на место макрофинов преградил Ukraine Facility, по которому поступило еще 12.2 млрд евро в бюджет.

По предложению ЕК, предоставление 35 млрд евро макрофинансовой помощи будет по-прежнему привязано к условиям реформ, которые будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕК.

Транши должны поступать ежеквартально вместе с денежными средствами Ukraine Facility.

Все транши должны поступить Украине до 31 декабря 2025 года (от себя здесь добавлю, что это не означает, что все 35 млрд евро нужно будет потратить в 2025 году. Наша незакрытая потребность на следующий год – всего 23,3 млрд долларов, а в 2026 , вероятно, гораздо больше).

Кроме того, ЕС создаст Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) – Механизм долговой кооперации для Украины (мой авторский перевод). ULCM будет обслуживать (и выплачивать) не только кредит ЕС, но и кредиты других стран G7, которые предоставляются Украине в рамках «безвозвратной ссуды» в $50 млрд. Кстати, она называется ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)» - пояснила глава Комитета.

Она добавила, что если внимательно читать предложение Еврокомиссии, то можно вычитать, что если другие страны захотят дать больше денег Украине, то ЕС даст меньше, чтобы у результатов все равно получилось $50 млрд.

Предложение еще должно быть поддержано Европарламентом и Советом ЕС, но ожидается, что это согласование состоится до конца 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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