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Електронне посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус — Рада прийняла закон

16:36, 8 жовтня 2024
Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.
Електронне посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус — Рада прийняла закон
Фото: bolekhiv-rada.gov.ua
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8 жовтня Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.

У другому читанні за законопроект 11376 проголосували 256 нардепів.

Таким чином, е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у Дії.

«Перехід до е-Посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням», – зазначила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

Перехід до електронних посвідчень сприяє ефективному веденню документації для організацій та установ та зменшує витрати на друкування та зберігання паперових документів. Це також сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій.

У Мінветеранів зазначили, що важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

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Верховна Рада України

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