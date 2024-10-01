Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО и объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте отметил, что приоритеты Йенса Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«В этот исторический день мы прощаемся с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и приветствуем нового Марка Рютте», — говорится в сообщении.

Марк Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Об этом Рютте сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

По словам Рютте, приоритеты Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

«Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина «на вершине списка» его приоритетов.

Также он отметил, что другими приоритетами будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.

«Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону», – сказал Рютте.

Он добавил, что, как и Столтенберг, будет строить альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

«Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности», – сказал Рютте.

В свою очередь агентство Bloomberg отметило, что Рютте готовится противостоять путину с голландским прагматизмом.

«Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом. В политическом плане он не остановится на достигнутом.

Его репутация как человека, способного управлять Трампом, может быть особенно ценна», - пишет издание.

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