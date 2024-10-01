Практика судов
  1. В мире

Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО и объявил Украину своим приоритетом

10:54, 1 октября 2024
Марк Рютте отметил, что приоритеты Йенса Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.
Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО и объявил Украину своим приоритетом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, заменив Йенса Столтенберга. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«В этот исторический день мы прощаемся с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и приветствуем нового Марка Рютте», — говорится в сообщении.

Марк Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Об этом Рютте сказал перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

По словам Рютте, приоритеты Столтенберга во время его работы на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

«Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация», – сказал Рютте. Он подчеркнул, что Украина «на вершине списка» его приоритетов.

Также он отметил, что другими приоритетами будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.

«Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону», – сказал Рютте.

Он добавил, что, как и Столтенберг, будет строить альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

«Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности», – сказал Рютте.

В свою очередь агентство Bloomberg отметило, что Рютте готовится противостоять путину с голландским прагматизмом.

«Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом. В политическом плане он не остановится на достигнутом.

Его репутация как человека, способного управлять Трампом, может быть особенно ценна», - пишет издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Мы первыми установили причастность хакеров Главного разведывательного управления генштаба рф к кибератаке на украинский энергетический объект»

Ни одна страна в мире не испытывала такое количество кибератак как Украина за 2 года и 7 месяцев – директор НИЦСЭ Михаил Можаев.

Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС

Отдельное внимание было уделено вопросу ратификации Украиной Римского статута

Дополнительная потребность бюджетных средств на судебную власть в 2025 году составляет 15 млрд грн – решение комитета

Парламентский комитет по вопросам правовой политики предлагает учесть дополнительные расходы на судебную власть в размере 14,99 млрд грн.

Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

В закон об адвокатуре внесут изменения по вступлению в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалованию решений КДКА

Парламент в ближайшее время намерен принять изменения в закон об адвокатуре.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді