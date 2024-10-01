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Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО та оголосив Україну своїм пріоритетом

10:54, 1 жовтня 2024
Марк Рютте зазначив, що пріоритети Єнса Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.
Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО та оголосив Україну своїм пріоритетом
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1 жовтня колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга. Про це повідомила пресслужба НАТО.

«У цей історичний день ми прощаємося з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і вітаємо нового — Марка Рютте», — йдеться у повідомленні.

Марк Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.  Про це Рютте сказав перед церемонією прийняття повноважень у штабквартирі НАТО в Брюсселі, пише «Європейська правда».

За словами Рютте, пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.

«Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація», – сказав Рютте. Він підкреслив, що Україні «на вершині списку» його пріоритетів.

Також він зазначив, що іншими пріоритетами будуть стримування та оборона Альянсу.

«Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону», – сказав Рютте.

Він додав, що, як і Столтенберг, буде розбудовувати альянси НАТО із партнерами по всьому світу.

«Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності», – сказав Рютте.

У свою чергу агентство Bloomberg зазначило, Рютте готується протистояти путіну з голландським прагматизмом.

«Він знає ЄС і всіх його лідерів напам'ять. І він мав справу з Трампом. У політичному плані він не зупиниться на досягнутому.

Його репутація як людини, здатної керувати Трампом, може бути особливо цінною», - пише видання.

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Марк Рютте

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