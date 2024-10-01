39-му президенту США Джиммі Картеру виповнилося 100 років

У своїй книзі Картер написав: «Занадто багато людей витрачають своє життя на старіння, а не на дозрівання».

Джерело фото: GETTY IMAGES

1 жовтня 39-му президенту США Джиммі Картеру, який обіймав цю посаду з 1977 по 1981 рік, виповнилося 100 років. Про це повідомляє The Hill.

Картер народився у 1924 році в родині фермерів, отримав освіту морського інженера і також став фермером. Його політична кар'єра розпочалася з обрання до сенату Джорджії у 1962 році, а з 1971 року він обіймав посаду губернатора штату. У 1976 році Картер виграв президентські вибори, ставши 39-м президентом США.

Президентство Картера, яке деякі історики вважають "недооціненим", відзначалося значними реформами в економіці, такими як дерегуляція авіаційної та автомобільної галузей, а також впровадження обов'язкових ременів безпеки та подушок безпеки в автомобілях, що щорічно рятує тисячі життів. Найзначнішим досягненням його адміністрації стала Кемп-Девідська угода, яка призвела до мирного договору між Ізраїлем і Єгиптом. Крім того, він проголосив права людини основоположним принципом зовнішньої політики США.

Після завершення президентського терміну Картер зосередився на гуманітарній діяльності, благодійності та дипломатії. Він отримав Президентську медаль Свободи, став номінантом Пулітцерівської премії і Нобелівської премії миру, а також виграв три премії «Греммі». На його честь названо підводний човен ВМС США та вид риби з науковою назвою Etheostoma jimmycarter.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.