На Закарпатті судитимуть держреєстратора, який незаконно вивів з держвласності землю на 120 млн грн

Посадовець незаконно вивів з державної власності майже 4 гектари земель.

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В Закарпатській області правоохоронці викрили чиновника, який сприяв незаконному виведенню з державної власності земельної ділянки у Хустському районі. Про це повідомила Кіберполіція.

43-річний посадовець, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно вивів з державної власності майже 4 гектари земель в регіоні.

«Для цього він несанкціоновано вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень недостовірні відомості. Такі протиправні дії держслужбовця завдали підприємству «Ліси України» збитків на суму майже 120 мільйонів гривень», - повідомили у поліції.

На підставі зібраних доказів державному реєстратору повідомили про підозру. Матеріали справи з обвинувальним актом було скеровано для судового розгляду.

Зловмиснику загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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