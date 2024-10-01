У Львові автомобіль збив водія самоката – кого оштрафували

Суд у Львові визнав винним водія самоката у ДТП з автомобілем.

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У Львові суд визнав винним водія самоката, якого збив автомобіль на вулиці Науковій 19 липня, та призначив йому штраф. Про це повідомляє Lviv Media.

За матеріалами справи, водій самоката Bolt не вибрав безпечну швидкість і, виїжджаючи на проїжджу частину з прилеглої території, не надав переваги автомобілю Dacia Sandero, що призвело до аварії та механічних пошкоджень автомобіля.

Водій самоката заперечував свою провину, стверджуючи, що аварія сталася на велосипедній доріжці, і звинувачував водія автомобіля у недотриманні правил дорожнього руху. Він також вимагав притягнути водія авто до відповідальності та просив компенсацію за моральну шкоду.

Суд, однак, не підтвердив свідчення водія самоката і визнав його винним. Він має сплатити штраф у розмірі 850 грн за порушення правил дорожнього руху та 606 грн судового збору.

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