Во Львове автомобиль сбил водителя самоката – кого оштрафовали

Суд во Львове признал виновным водителя самоката в ДТП с автомобилем.

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Во Львове суд признал виновным водителя самоката, которого сбил автомобиль на улице Научной 19 июля, и назначил ему штраф. Об этом сообщает Lviv Media.

По материалам дела, водитель самоката Bolt не выбрал безопасную скорость и, выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не предоставил преимущества автомобилю Dacia Sandero, что привело к аварии и механическим повреждениям автомобиля.

Водитель самоката отрицал свою вину, утверждая, что авария произошла на велосипедной дорожке, и обвинял водителя автомобиля в несоблюдении правил дорожного движения. Он также требовал привлечь водителя авто к ответственности и просил компенсацию за моральный ущерб.

Суд, однако, не подтвердил показания водителя самоката и признал его виновным. Он должен уплатить штраф в размере 850 грн за нарушение правил дорожного движения и 606 грн судебного сбора.

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