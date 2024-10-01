Кабинет электронного суда может не работать — когда и почему

1 октября кабинет электронного суда может не работать.

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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что вечером 1 октября кабинет электронного суда может не работать.

Там подчеркнули, что будут проводиться технические работы.

«В связи с проведением технических работ 1.10.2024 с 22:00 до 23:00 кабинет электронного суда может быть недоступен», - говорится в заявлении.

Напомним, пользователям Электронного суда разъяснить вопрос предоставления права подачи заявлений представителям физлиц.

Также сообщалось, как физическому лицу зарегистрировать кабинет в Электронном суде.

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