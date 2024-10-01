Практика судов
  1. В Украине

1 октября начали действовать новые формы налоговой накладной и налоговой отчетности по НДС

16:16, 1 октября 2024
В Украине вступили в силу изменения в форму налоговой накладной и расчета корректировки к ней.
1 октября начали действовать новые формы налоговой накладной и налоговой отчетности по НДС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 октября в Украине вступили в силу изменения в форму налоговой накладной и расчет корректировки к ней, а также обновлена ​​форма декларации по НДС и приложений к ней и внесены изменения в Порядок их заполнения и представления.

Як повідомила Державна податкова служба України, з 1 жовтня набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 9.08.2024 № 400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2024 року за № 1302/42647, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2024 № 418 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 9 серпня 2024 року № 400», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2024 року за № 1343/42688 (далі – наказ Мінфіну № 400), які опубліковано в Офіційному віснику України від 25.09.2024 № 82.

Наказом Мінфіну № 400 викладено у новій редакції, зокрема:

форму податкової накладної та внесено зміни до Порядку її заповнення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (зі змінами);

форми податкової звітності з податку на додану вартість та внесено зміни до Порядку їх заповнення і подання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (зі змінами).

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином застосування форм, викладених наказом Мінфіну № 400 у новій редакції, починається з:

1 жовтня 2024 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01 жовтня 2024 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);

з 1 листопада 2024 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за жовтень 2024 року.

Також, починаючи з 1 листопада 2024 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді