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В Париже ввели тройной тариф за парковку внедорожников для гостей города

21:37, 1 октября 2024
Водители внедорожников в Париже будут платить 18 евро за час парковки.
В Париже ввели тройной тариф за парковку внедорожников для гостей города
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С 1 октября водители внедорожников, которые посещают Париж, обязаны платить тройной тариф за парковку своих автомобилей. Как сообщает Le Parisien, это решение является частью ряда обновлений по организации дорожного движения во французской столице.

Нововведение, которое получило поддержку более половины жителей Парижа на референдуме, предусматривает, что водители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания весом более 1,6 тонны, а также электромобилей и гибридов весом более 2 тонн, будут платить 18 евро за час парковки в центре города и 12 евро в других округах столицы.

Таким образом, за шесть часов парковки внедорожника в центральных районах Парижа водителям придется заплатить 225 евро, что значительно больше, чем предыдущие 75 евро.

Стоит отметить, что тройной тариф касается только «гостей», которые не имеют постоянных дел в Париже. Для местных жителей, работников столицы и лиц с инвалидностью предусмотрены отдельные тарифы на парковку.

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