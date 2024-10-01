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У Парижі ввели потрійний тариф за паркування позашляховиків для гостей міста

21:37, 1 жовтня 2024
Водії позашляховиків у Парижі платитимуть 18 євро за годину паркування.
У Парижі ввели потрійний тариф за паркування позашляховиків для гостей міста
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З 1 жовтня водії позашляховиків, які відвідують Париж, зобов'язані сплачувати потрійний тариф за паркування своїх автомобілів. Як повідомляє Le Parisien, це рішення є частиною низки оновлень щодо організації дорожнього руху у французькій столиці.

Нововведення, яке отримало підтримку більше половини мешканців Парижа на референдумі, передбачає, що водії автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння вагою понад 1,6 тонни, а також електромобілів та гібридів вагою понад 2 тонни, сплачуватимуть 18 євро за годину паркування в центрі міста та 12 євро в інших округах столиці.

Таким чином, за шість годин паркування позашляховика в центральних районах Парижа водіям доведеться заплатити 225 євро, що значно більше, ніж попередні 75 євро.

Варто зазначити, що потрійний тариф стосується лише «гостей», які не мають постійних справ у Парижі. Для місцевих жителів, працівників столиці та осіб з інвалідністю передбачені окремі тарифи на паркування.

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