Міністерство оборони США уклало контракт із Boeing на виробництво бомб для України

США інвестують понад 33 мільярди доларів у дослідження та розробки для Пентагону.

Джерело фото: mil.in.ua

Міністерство оборони США підписало контракти на загальну суму більше 33 мільярдів доларів з кількома компаніями для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Серед підприємств, які отримали контракти, – American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Заплановані роботи триватимуть до 2027 року в різних локаціях, визначених в індивідуальних замовленнях.

Також компанії Apogee Engineering LLC і Joint Research and Development LLC отримали контракти на аналогічні дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів, частина фінансування яких уже виділена на 2024 і 2025 роки.

Крім того, компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на 6,9 мільярда доларів. Цей проект включає поставки для іноземних військових замовників, серед яких Японія, Болгарія та Україна, і триватиме до 2035 року.

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