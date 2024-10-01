Практика судів
  1. В Україні

Міноборони впроваджує відкриті тендери для закупівлі електроенергії для ЗСУ

10:18, 1 жовтня 2024
Міністерство оборони запроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ.
Міноборони впроваджує відкриті тендери для закупівлі електроенергії для ЗСУ
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України продовжує впроваджувати заходи для забезпечення належного функціонування Збройних сил у період воєнного стану. Нещодавно було ухвалено наказ № 651, який встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомили у відомстві.

Цей документ розроблено спільно з Міністерством економіки. Відповідно до наказу, закупівля електроенергії має здійснюватися на основі рекомендацій, затверджених Мінекономіки, а також за допомогою розробленої тендерної документації.

Основні положення наказу:

  • Відкриті тендери: Закупівлі проводитимуться через електронну систему, що забезпечує прозорість та недискримінацію учасників.
  • Кваліфікаційні вимоги: Учасники тендерів повинні підтвердити свою компетентність та досвід у постачанні електроенергії.
  • Фінансові гарантії: Учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання контрактів.
  • Обмеження для компаній: До участі в тендерах не допускаються компанії з росії, Білорусі та Ірану, що зміцнює безпеку країни.

Критерії оцінки пропозицій базуватимуться на найнижчій ціні для забезпечення прозорості процесу. Учасникам також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції.

Затвердження цього наказу обумовлене необхідністю створення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, а також підготовки тендерної документації.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський підкреслив, що нові механізми контролю забезпечать прозорість та запобігання зловживанням у процесі закупівель.

Заступник директора Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства економіки Ірина Сопилюк додала, що співпраця між Міноборони та Мінекономіки допоможе зекономити кошти при закупівлі електроенергії та створить зручний механізм для підрозділів Збройних Сил і постачальників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова потреба бюджетних коштів на судову владу у 2025 році становить 15 млрд грн – рішення комітету

Парламентський комітет з питань правової політики пропонує врахувати додаткові видатки на судову владу в розмірі 14,99 млрд грн.

Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови

Необхідно одразу ж унеможливити перерахунок довічного грошового утримання для суддів.

До закону про адвокатуру внесуть зміни щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА

Парламент найближчим часом має намір прийняти зміни до закону про адвокатуру.

ТЦК ігнорує запити нотаріусів, через що родини загиблих військовослужбовців не можуть оформити спадкові права

Мінюст переадресував лист Нотаріальної палати щодо ігнорування ТЦК запитів нотаріусів до Міністерства оборони.

Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді