Міноборони впроваджує відкриті тендери для закупівлі електроенергії для ЗСУ

Міністерство оборони запроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ.

Джерело фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України продовжує впроваджувати заходи для забезпечення належного функціонування Збройних сил у період воєнного стану. Нещодавно було ухвалено наказ № 651, який встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомили у відомстві.

Цей документ розроблено спільно з Міністерством економіки. Відповідно до наказу, закупівля електроенергії має здійснюватися на основі рекомендацій, затверджених Мінекономіки, а також за допомогою розробленої тендерної документації.

Основні положення наказу:

Відкриті тендери: Закупівлі проводитимуться через електронну систему, що забезпечує прозорість та недискримінацію учасників.

Кваліфікаційні вимоги: Учасники тендерів повинні підтвердити свою компетентність та досвід у постачанні електроенергії.

Фінансові гарантії: Учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання контрактів.

Обмеження для компаній: До участі в тендерах не допускаються компанії з росії, Білорусі та Ірану, що зміцнює безпеку країни.

Критерії оцінки пропозицій базуватимуться на найнижчій ціні для забезпечення прозорості процесу. Учасникам також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції.

Затвердження цього наказу обумовлене необхідністю створення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, а також підготовки тендерної документації.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський підкреслив, що нові механізми контролю забезпечать прозорість та запобігання зловживанням у процесі закупівель.

Заступник директора Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства економіки Ірина Сопилюк додала, що співпраця між Міноборони та Мінекономіки допоможе зекономити кошти при закупівлі електроенергії та створить зручний механізм для підрозділів Збройних Сил і постачальників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.