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«Нова пошта» з 1 жовтня підвищує тарифи на доставку

10:00, 1 жовтня 2024
«Нова пошта» оновила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів.
«Нова пошта» з 1 жовтня підвищує тарифи на доставку
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З 1 жовтня «Нова пошта» ввела нові тарифи на доставку документів, посилок та вантажів, одночасно скасувавши деякі платежі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з новими розцінками, вартість доставки посилок збільшиться в середньому на 10 гривень. Нові тарифи виглядають наступним чином:

  • Доставка документів коштуватиме 65 грн, включаючи фірмовий картонний конверт;
  • Доставка по місту: посилка до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн;
  • Доставка по Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн;
  • Вантажі понад 30 кг: додатково 50 копійок за кожен кілограм по місту та 1 грн за кг між відділеннями по Україні.

«Нова пошта» пояснила зміну тарифів збільшенням цін на енергоносії, які значно впливають на собівартість послуг. Водночас скасовано комісію за оголошену вартість при поверненні посилок.

Компанія підкреслила, що підвищення тарифів дозволить продовжити впровадження нових технологій та покращення обслуговування, забезпечуючи швидку доставку для клієнтів.

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