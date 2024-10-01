«Новая почта» с 1 октября повышает тарифы на доставку

С 1 октября «Новая почта» ввела новые тарифы на доставку документов, посылок и грузов, одновременно отменив некоторые платежи. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно новым расценкам, стоимость доставки посылок увеличится в среднем на 10 гривен. Новые тарифы выглядят следующим образом:
«Новая почта» объяснила изменение тарифов увеличением цен на энергоносители, которые значительно влияют на себестоимость услуг. В то же время отменена комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок.
Компания подчеркнула, что повышение тарифов позволит продолжить внедрение новых технологий и улучшение обслуживания, обеспечивая быструю доставку для клиентов.
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