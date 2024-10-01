«Новая почта» с 1 октября повышает тарифы на доставку

«Новая почта» обновила тарифы на доставку документов, посылок и грузов.

С 1 октября «Новая почта» ввела новые тарифы на доставку документов, посылок и грузов, одновременно отменив некоторые платежи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно новым расценкам, стоимость доставки посылок увеличится в среднем на 10 гривен. Новые тарифы выглядят следующим образом:

Доставка документов будет стоить 65 грн, включая фирменный картонный конверт;

Доставка по городу: посылка до 2 кг - 60 грн, до 10 кг - 90 грн, до 30 кг - 140 грн;

Доставка по Украине: до 2 кг - 80 грн, до 10 кг - 110 грн, до 30 кг - 160 грн;

Грузы свыше 30 кг: дополнительно 50 копеек за каждый килограмм по городу и 1 грн за кг между отделениями по Украине.

«Новая почта» объяснила изменение тарифов увеличением цен на энергоносители, которые значительно влияют на себестоимость услуг. В то же время отменена комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок.

Компания подчеркнула, что повышение тарифов позволит продолжить внедрение новых технологий и улучшение обслуживания, обеспечивая быструю доставку для клиентов.

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