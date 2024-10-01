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Минобороны внедряет открытые тендеры для закупки электроэнергии для ВСУ

10:18, 1 октября 2024
Министерство обороны вводит новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ.
Минобороны внедряет открытые тендеры для закупки электроэнергии для ВСУ
Источник фото: ukrinform
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Министерство обороны Украины продолжает внедрять меры для обеспечения надлежащего функционирования Вооруженных сил в период военного положения. Недавно был принят приказ № 651, который устанавливает новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщили в ведомстве.

Этот документ разработан совместно с Министерством экономики. Согласно приказу, закупка электроэнергии должна осуществляться на основе рекомендаций, утвержденных Минэкономики, а также с помощью разработанной тендерной документации.

Основные положения приказа:

  • Открытые тендеры: Закупки будут проводиться через электронную систему, что обеспечивает прозрачность и недискриминацию участников.
  • Квалификационные требования: Участники тендеров должны подтвердить свою компетентность и опыт в поставке электроэнергии.
  • Финансовые гарантии: Участники обязаны предоставлять банковские гарантии для обеспечения тендерных предложений и выполнения контрактов.
  • Ограничения для компаний: К участию в тендерах не допускаются компании из России, Беларуси и Ирана, что укрепляет безопасность страны.

Критерии оценки предложений будут базироваться на самой низкой цене для обеспечения прозрачности процесса. Участникам также разрешается исправлять технические ошибки, если это не влияет на суть предложения.

Утверждение этого приказа обусловлено необходимостью создания единого подхода к организации публичных закупок электрической энергии, а также подготовки тендерной документации.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский подчеркнул, что новые механизмы контроля обеспечат прозрачность и предотвращение злоупотреблений в процессе закупок.

Заместитель директора Департамента сферы публичных закупок Министерства экономики Ирина Сопилюк добавила, что сотрудничество между Минобороны и Минэкономики поможет сэкономить средства при закупке электроэнергии и создаст удобный механизм для подразделений Вооруженных Сил и поставщиков.

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