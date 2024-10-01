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Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на производство бомб для Украины

10:36, 1 октября 2024
США инвестируют более 33 миллиардов долларов в исследования и разработки для Пентагона.
Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на производство бомб для Украины
Источник фото: mil.in.ua
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Министерство обороны США подписало контракты на общую сумму более 33 миллиардов долларов с несколькими компаниями для проведения исследований и разработок в рамках Информационно-аналитического центра Пентагона. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Среди предприятий, получивших контракты, - American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Запланированные работы продлятся до 2027 года в различных локациях, определенных в индивидуальных заказах.

Также компании Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC получили контракты на аналогичные исследования и разработки на сумму более 33 миллиардов долларов, часть финансирования которых уже выделена на 2024 и 2025 годы.

Кроме того, компания Boeing заключила контракт на поставку бомб малого диаметра на 6,9 миллиарда долларов. Этот проект включает поставки для иностранных военных заказчиков, среди которых Япония, Болгария и Украина, и продлится до 2035 года.

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