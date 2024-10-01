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1 жовтня почали діяти нові форми податкової накладної та податкової звітності з ПДВ

16:16, 1 жовтня 2024
В Україні вступили в силу зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування до неї.
1 жовтня почали діяти нові форми податкової накладної та податкової звітності з ПДВ
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1 жовтня в Україні вступили в силу зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування до неї, а також  оновлено форму  декларації з ПДВ та додатків до неї і внесені зміни до Порядку їх заповнення і подання.

Як повідомила Державна податкова служба України, з 1 жовтня набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 9.08.2024 № 400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2024 року за № 1302/42647, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2024 № 418 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 9 серпня 2024 року № 400», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2024 року за № 1343/42688 (далі – наказ Мінфіну № 400), які опубліковано в Офіційному віснику України від 25.09.2024 № 82.

Наказом Мінфіну № 400 викладено у новій редакції, зокрема:

форму податкової накладної та внесено зміни до Порядку її заповнення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (зі змінами);

форми податкової звітності з податку на додану вартість та внесено зміни до Порядку їх заповнення і подання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (зі змінами).

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином застосування форм, викладених наказом Мінфіну № 400 у новій редакції, починається з:

1 жовтня 2024 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01 жовтня 2024 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);

з 1 листопада 2024 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за жовтень 2024 року.

Також, починаючи з 1 листопада 2024 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

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