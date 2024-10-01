Кабінет електронного суду може не працювати — коли та чому

1 жовтня кабінет електронного суду може не працювати.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що увечері 1 жовтня кабінет електронного суду може не працювати.

Там наголосили, що проводитимуться технічні роботи.

«У зв'язку з проведенням технічних робіт 1.10.2024 з 22:00 до 23:00 кабінет електронного суду може бути недоступний», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.

Також повідомлялося, як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді.

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