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На Закарпатье будут судить госрегистратора, который незаконно вывел из госсобственности землю на 120 млн грн

11:30, 1 октября 2024
Чиновник незаконно вывел из государственной собственности почти 4 гектара земель.
На Закарпатье будут судить госрегистратора, который незаконно вывел из госсобственности землю на 120 млн грн
Фото иллюстративное
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В Закарпатской области правоохранители разоблачили чиновника, способствовавшего незаконному выведению из государственной собственности земельного участка в Хустском районе. Об этом сообщила Киберполиция.

43-летний чиновник, будучи в должности государственного регистратора, незаконно вывел из государственной собственности почти 4 гектара земель в регионе.

«Для этого он несанкционированно внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений недостоверные сведения. Такие противоправные действия госслужащего нанесли предприятию «Леса Украины» ущерб на сумму почти 120 миллионов гривен», - сообщили в полиции.

На основании собранных улик государственному регистратору сообщили о подозрении. Материалы по делу с обвинительным актом были направлены для судебного разбирательства.

Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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