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39-му президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет

13:00, 1 октября 2024
В своей книге Картер написал: «Слишком много людей тратят свою жизнь на старение, а не на созревание».
39-му президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет
Источник фото: GETTY IMAGES
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1 октября 39-му президенту США Джимми Картеру, который занимал эту должность с 1977 по 1981 год, исполнилось 100 лет. Об этом сообщает The Hill.

Картер родился в 1924 году в семье фермеров, получил образование морского инженера и также стал фермером. Его политическая карьера началась с избрания в сенат Джорджии в 1962 году, а с 1971 года он занимал должность губернатора штата. В 1976 году Картер выиграл президентские выборы, став 39-м президентом США.

Президентство Картера, которое некоторые историки считают «недооцененным», было отмечено значительными реформами в экономике, такими как дерегулирование авиационной и автомобильной промышленности, а также введение обязательных ремней безопасности и подушек безопасности в автомобилях, что ежегодно спасает тысячи жизней. Самым значительным достижением его администрации стало Кэмп-Дэвидское соглашение, которое привело к мирному договору между Израилем и Египтом. Кроме того, он провозгласил права человека основополагающим принципом внешней политики США.

После завершения президентского срока Картер сосредоточился на гуманитарной деятельности, благотворительности и дипломатии. Он получил Президентскую медаль Свободы, стал номинантом Пулитцеровской премии и Нобелевской премии мира, а также выиграл три премии «Грэмми». В его честь названа подводная лодка ВМС США и вид рыбы с научным названием Etheostoma jimmycarter.

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