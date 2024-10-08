Таможенники остановили вывоз подсолнечного масла на 26 млн гривен по документам несуществующей компании

Таможенники обнаружили попытку незаконного экспорта 600 тонн подсолнечного масла.

Источник фото: UkraineCustoms

Почти 600 тонн подсолнечного масла пытались вывезти за границу по поддельным документам, сообщила Государственная таможенная служба Украины. Стоимость продукции, которую перемещали в 10 вагонах-цистернах через украинско-венгерскую границу, оценивается в более 26 миллионов гривен.

Выяснено, что предприниматель из Одессы осуществлял экспорт подсолнечного масла на основе контрактов с венгерской компанией. Однако, после тщательной проверки документов, таможенники обратились к коллегам из-за рубежа для подтверждения законности операции.

Результаты проверки показали, что венгерская компания указанная в контрактах не существует по указанному адресу, а ее «руководитель» не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. Таким образом, было установлено, что представленные контракты являются поддельными.

Против одесского предпринимателя составлено два протокола о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Дело будет передано в суд, а санкции предусматривают штраф от 50% до 100% стоимости незаконно экспортированных товаров с их конфискацией.

Таможенники также передали информацию в правоохранительные органы для расследования возможного уголовного правонарушения.

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