Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня

17:42, 4 жовтня 2024
Не набрали прохідний бал 5 кандидатів, а ще 6 не з’явилися.
Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати третього дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

4 жовтня тестування мали складати дві групи кандидатів (цивільна спеціалізація) загальною чисельністю 120 осіб.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 5 претендентів на посади суддів апеляційних судів не набрали необхідний прохідний бал, а ще 6 претендентів не з’явилися на тестування.

Разом з тим, одразу 10 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 4 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня

Не набрали прохідний бал 5 кандидатів, а ще 6 не з’явилися.

Роксолана Підласа пояснила, за яким механізмом Україна може отримати обіцяні G7 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Якщо ситуація буде така, яка вона є у вересні 2024 року, то я вважаю, що ми повинні розділити ці $50 млрд на два роки – Роксолана Підласа.

XX з’їзд суддів продовжить свою роботу у грудні 2024 року, але формально

З’їзд суддів заплановано на 24 грудня, але потрібні ще кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя.

Верховна Рада ухвалить закон про підвищення податків наступного тижня – що буде у фінальній версії

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5%.

7 днів на явку до ТЦК – Кабмін вирішив прискорити збір штрафів з ухилянтів

Заочні штрафи на ухилянтів будуть накладати швидше – Кабмін скоротив строки явки до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва