Тестування в апеляції – відомі результати за 4 жовтня

Не набрали прохідний бал 5 кандидатів, а ще 6 не з’явилися.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати третього дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

4 жовтня тестування мали складати дві групи кандидатів (цивільна спеціалізація) загальною чисельністю 120 осіб.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 5 претендентів на посади суддів апеляційних судів не набрали необхідний прохідний бал, а ще 6 претендентів не з’явилися на тестування.

Разом з тим, одразу 10 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 4 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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