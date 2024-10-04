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Тестирование в апелляции – известны результаты за 4 октября

17:42, 4 октября 2024
Не набрали проходной балл 5 кандидатов, а еще 6 не явились.
Тестирование в апелляции – известны результаты за 4 октября
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты третьего дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов. 

4 октября тестирование должны были сдавать две группы кандидатов (гражданская специализация) общей численностью 120 человек. 

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 5 претендентов на должности судей апелляционных судов не набрали необходимый проходной балл, а еще 6 претендентов не явились на тестирование. 

Вместе с тем сразу 10 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов. 

С результатами тестирования за 4 октября можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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