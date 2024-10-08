Тестирование в апелляционные суды –  известны результаты за 8 октября

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты пятого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.
8 октября тестирование должны были сдавать две группы кандидатов (гражданская специализация) общей численностью 120 человек.
Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.
По данным ВККС, 7 претендентов на должности судей апелляционных судов 8 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 5 претендентов не явились на тестирование.
Вместе с тем, 13 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.
С результатами тестирования за 8 октября можно ознакомиться ниже:
С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.
Автор Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.