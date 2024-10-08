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У Києві чоловік влаштував погром у приймальні Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі порядну дружину

18:15, 8 жовтня 2024
У Києві судитимуть чоловіка із Волині, який розбив вікна в Мінсоцполітики і перекинув офісні меблі.
У Києві чоловік влаштував погром у приймальні Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі порядну дружину
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть чоловіка, який влаштував безлад у приймальні громадян Міністерства соціальної політики України через особисті проблеми з пошуком дружини. Інцидент стався наприкінці вересня, коли 32-річний уродженець Волинської області зайшов до міністерства, розбив вікна стільцем і перекинув офісні меблі, супроводжуючи свої дії нецензурною лайкою. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Перелякані відвідувачі та співробітники встигли втекти з приміщення і викликали поліцію. Пізніше з'ясувалося, що чоловік тимчасово перебував у Києві, не перебуває на спеціальних обліках у психіатра чи нарколога, не проходив військову службу та не мав офіційного працевлаштування.

Свій агресивний вчинок він пояснив невдачами у пошуку порядної жінки для створення сім'ї, стверджуючи, що державні установи не готові йому допомогти.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловікові загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий строк.

Джерело відео: Київська міська прокуратура

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прокуратура Київ Мінсоцполітики

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