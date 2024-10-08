Практика судів
  1. В Україні

Другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, дату проведення визначать в кінці жовтня, — ОП

17:32, 8 жовтня 2024
Тільки після завершення тематичних конференцій буде вирішено, коли відбудеться другий Саміт миру.
Другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, дату проведення визначать в кінці жовтня, — ОП
Саміт миру у Швейцарії 16 червня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рішення щодо дати другого Саміту миру буде ухвалено після завершення тематичних конференцій. Про це повідомила радниця очільника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Тематичні конференції завершаться в останні дні жовтня.

«Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій», - розповіла Дарія Зарівна.

Водночас у коментарі виданню «Телеграф» радниця очільника ОП зазначила, що у листопаді цього року другий Саміт миру очікувати не варто.

«В листопаді другий Саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану другого Саміту», — йдеться у заяві.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться «Рамштайн», через ураган у США

Джо Байден не приїде на «Рамштайн» до Німеччини – Білий дім.

Тестування в апеляційні суди – відомі результати за 8 жовтня

Максимальний бал отримали аж 13 кандидатів, ще 7 претендентів не набрали прохідний бал, а 5 не з’явилися.

Верховна Рада невідкладно підтримала законопроект про забезпечення військовослужбовців-дезертирів, які добровільно повернуться на службу

Військовослужбовці, які пішли у СЗЧ, а потім добровільно повернулися на службу протягом 72 годин, не будуть зніматися з видів забезпечення.

Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації

Мінфін вказав, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Громадська рада міжнародних експертів з відбору суддів ВАКС працюватиме до весни 2026 року – парламент прийняв закон

Члени ГРМЕ будуть мати право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді ВАКС – Верховна Рада ухвалила закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя