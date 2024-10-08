Другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, дату проведення визначать в кінці жовтня, — ОП

Тільки після завершення тематичних конференцій буде вирішено, коли відбудеться другий Саміт миру.

Саміт миру у Швейцарії 16 червня

Рішення щодо дати другого Саміту миру буде ухвалено після завершення тематичних конференцій. Про це повідомила радниця очільника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Тематичні конференції завершаться в останні дні жовтня.

«Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій», - розповіла Дарія Зарівна.

Водночас у коментарі виданню «Телеграф» радниця очільника ОП зазначила, що у листопаді цього року другий Саміт миру очікувати не варто.

«В листопаді другий Саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану другого Саміту», — йдеться у заяві.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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