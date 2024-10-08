У Львові лікарі врятували новонароджену дитину після інсульту

Львівські нейрохірурги провели операцію на головному мозку новонародженому після інсульту.

Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова

Львівські нейрохірурги успішно виконали операцію на головному мозку новонародженій дитині, яка перенесла інсульт. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Хлопчик, Дениско, народився на два тижні раніше терміну з запаленням легень. Після кількох днів перебування в лікарні під час ультразвукового дослідження медики виявили крововилив у мозок, що призвело до інсульту. У зв’язку з проявами набряку малюка терміново направили до нейрохірургів Дитячої лікарні Святого Миколая.

Лікарі діагностували у малюка гідроцефалію, або «водянку головного мозку», яка є внутрішньочерепним скупченням спинномозкової рідини. Без хірургічного втручання це могло призвести до серйозних ушкоджень мозку. Незважаючи на те, що Денискові ще не було й місяця, і його вага складала лише 2,5 кілограма, нейрохірурги ухвалили рішення про термінову операцію.

Після двох операцій стан малюка покращився, але він і далі залишатиметься в лікарні разом з мамою. Від його народження минуло понад два місяці, проте вони досі не повернулися додому.

Лікарня також розпочала збір коштів на новий нейроендоскоп, оскільки апарат, який використовувався під час операцій, вже майже повністю вичерпав свій ресурс.

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