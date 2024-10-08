Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де відбудеться «Рамштайн», через ураган у США

Джо Байден не приїде на «Рамштайн» до Німеччини – Білий дім.

Білий дім 8 жовтня опублікував заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр про поїздку президента Джо Байдена до Німеччини та Анголи. Судячи з цієї заяви, Джо Байден не відвідає «Рамштайн».

«Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану «Мілтон», президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану «Мілтон» та реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану «Хелен» на південному сході країни» - йдеться у заяві.

Прикметно, що Карін Жан-П’єр на брифінгу 7 жовтня заявляла, що президент США Джо Байден все ще планує відвідати Німеччину, незважаючи на наближення урагану «Мілтон».

«Білий дім дуже стурбований напрямком урагану після нещодавньої великої шкоди, заподіяної ураганом «Хелен», – сказала вона і додала, що нічого не може сказати про зміни в поїздках президента США. Речниця наголосила, що поїздка Байдена до Німеччини «є потужним символом». У Білому домі також зазначили, що питання підтримки України буде важливою частиною цього візиту.

«Говорячи про Україну та українську самооборону – це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію», – сказала Жан-Пʼєр.

Джо Байден планував прибути до Німеччини ввечері в четвер, де у нього були заплановані зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. Потім Байден повинен був відвідати «Рамштайн», де відбудеться зустріч щодо України.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Києві зазначив, що 12 жовтня на «Рамштайні» з Джо Байденом буде обговорюватися питання дозволу застосовувати далекобійну зброю.

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