Джо Байден передумал – он планирует посетить Германию до выборов президента США

Джо Байден хочет прилететь в Германию на следующей неделе.

Фото: slovoidilo.ua

Президент США Джо Байден, ранее отменивший свой визит в Германию из-за урагана «Милтон», может посетить ФРГ на следующей неделе. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что федеральное правительство и органы безопасности планируют визит высокого уровня в Берлин.

По данным издания, официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу.

Визит Байдена в Берлин - своеобразный прощальный визит президента США перед предстоящими выборами в начале ноября. Сначала поездка планировалась как официальный государственный визит с официальным пиром и другими почетными мероприятиями, а сейчас программу значительно сократили.

Тем не менее, по-прежнему планируется, что Байден будет награжден Штайнмайером специальной степенью Большого креста Федерального ордена заслуг за заслуги в немецко-американской дружбе.

Напомним, что из-за переноса визита Байдена также было отменено заседание Рамштайн по обороне Украины.

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