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Джо Байден передумав — він планує відвідати Німеччину до виборів президента США

14:20, 13 жовтня 2024
Джо Байден хоче прилетіти до Німеччини наступного тижня.
Джо Байден передумав — він планує відвідати Німеччину до виборів президента США
Фото: slovoidilo.ua
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Президент США Джо Байден, який раніше скасував свій візит до Німеччини через ураган «Мілтон», може відвідати ФРН наступного тижня. Про це повідомило німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що наразі федеральний уряд та органи безпеки планують візиту високого рівня до Берліна.

За даними видання, офіційні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Олафом Шольцом заплановані на п'ятницю.

Візит Байдена до Берліна є своєрідним прощальним візитом президента США перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку поїздка планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили.

Тим не менш, як і раніше планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.

Нагадаємо, що через перенесення візиту Байдена також було скасоване засідання «Рамштайн» з оборони України.

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США Джо Байден

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