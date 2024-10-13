70% поранених військовослужбовців, які повернулися до служби, є базою військового контингенту — командувач медсил

Анатолій Казмірчук зазначив, що військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

Фото: focus.ua

Командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук повідомив, що після лікування понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців повертаються у стрій і вони є кістяком і основою військового контингенту. Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

«За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту», - сказав Казмірчук.

Він зазначив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

«Це дає можливість, скажімо, не шукати новий мобілізаційний ресурс, а використовувати навчені кадри. Адже всім відомо, що військовослужбовець, який прийшов за контрактом чи за мобілізацією, повинен пройти в навчальному центрі основи базової загальновійськової підготовки, до складу якої, в тому числі входить і військово-медична підготовка», - відзначив командувач.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон, яким об’єднала під одним поняттям травми поранення, контузію і каліцтво як підстави визначення інвалідності військовослужбовця.

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